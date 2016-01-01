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群馬県のニュース

関東拳銃競技大会で県警女性初の優勝 竹内千佳さん 

更新日時：2016年10月27日(木) AM 06:00
【「全国で力出し切りたい」 現在は玉村交番勤務】

　関東管区警察学校（東京都小平市）で９月に開かれた関東警察拳銃射撃競技大会で、伊勢崎署巡査の竹内千佳さん（25）が群馬県警の女性警察官として初めて優勝した。

　「自信を持って臨めた。良い結果が出せたので、ほっとしている」と喜びを語った。
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