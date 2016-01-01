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中曽根元外相　次期米副大統領と関係強化に意欲 

更新日時：2016年11月16日(水) AM 06:00
　次期米大統領に共和党のドナルド・トランプ氏が就任することになり、今後の日米関係が懸念される中、元外相で日米国会議員連盟会長の中曽根弘文参院議員（自民党）が、次期副大統領に就くマイク・ペンス氏との関係強化に意欲を示している。

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