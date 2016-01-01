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群馬県のニュース

光のイルカ今年も　道の駅あがつま峡　東吾妻 

更新日時：2016年11月22日(火) AM 11:00
　群馬県東吾妻町三島の道の駅あがつま峡（武藤賢一駅長）で21日、冬の風物詩となったイルミネーションが始まり、多くの町民が幻想的な光の世界を楽しんでいる＝写真。

　来年１月20日まで、毎日午後５時～９時半に点灯する。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

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