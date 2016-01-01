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群馬県のニュース

４区に萩原貞夫氏を擁立　次期衆院選で共産党 

更新日時：2016年11月11日(金) AM 06:00
　次期衆院選に向け、共産党群馬県委員会は10日、群馬４区に公認候補として党西毛地区常任委員の萩原貞夫氏（67）＝渋川市半田＝を擁立すると発表した。

　同党は県内の全５小選挙区の立候補予定者が決まった。
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萩原貞夫氏

 

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