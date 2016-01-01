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群馬県のニュース

商売繁盛や家内安全願う　前橋で酉の市 

更新日時：2016年11月12日(土) AM 11:00
　「お酉（とり）さま」の愛称で市民に親しまれている「前橋酉の市祭り」が11日、前橋市千代田町の熊野神社で開かれ、商売繁盛や家内安全を願う参拝客でにぎわった。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

参道で熊手を求める人たち

 

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