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群馬県のニュース

47匹「おおむね良好」　桐生　ニホンザルの健康診断 

更新日時：2016年12月16日(金) AM 06:00
　群馬県桐生市の桐生が岡動物園は15日、毎年恒例のニホンザルの健康診断を行った。

　０～18歳の47匹を獣医師が診察し、すべての個体が「おおむね良好」と診断された。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

健康診断を受ける子ザル

 

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