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群馬県のニュース

ペガサス競り勝つ　ＢＣリーグ 

更新日時：2017年5月10日(水) AM 06:00
　野球の独立リーグ、ルートインＢＣリーグの群馬ダイヤモンドペガサスは９日、埼玉・鴻巣市上谷総合公園野球場で武蔵と対戦し、３－２で競り勝った。通算成績は11勝３敗２分けで東地区首位を守った。

　次戦は10日午後６時から、埼玉・上尾市民球場で再び武蔵と顔を合わせる。
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