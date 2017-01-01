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群馬県のニュース

山頂望む赤や黄　谷川岳 

更新日時：2017年10月19日(木) AM 06:00
　カエデやナナカマドが赤や黄に色づいた、谷川岳ロープウエー天神平駅（群馬県みなかみ町湯桧曽）周辺で、登山客が谷川岳山頂を望む展望を楽しんでいた＝写真

　【お知らせ】アプリ「上毛新聞ＡＲ」をインストールしたスマホやタブレットをこの写真にかざすと、動画を見ることができます。この機会にぜひお楽しみください。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

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