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群馬県のニュース

最優秀賞に独協大　「かかあ天下」魅力発信へ学生コンペ 

更新日時：2016年12月4日(日) AM 11:00
　日本遺産「かかあ天下―ぐんまの絹物語」の魅力を学生の視点で考える企画コンペのプレゼンテーション大会（県など主催）が３日、県庁で開かれた。

　県内外の７大学10チームがアイデアを発表し、最優秀賞に独協大の「どく太が推す群馬の魅力チーム」が輝いた。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

最優秀賞を受賞した独協大の学生ら

 

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