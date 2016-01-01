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郷土の偉人再評価を 田中正造104回忌法要
更新日時：2016年10月5日(水) AM 11:00
足尾鉱毒事件の解決に生涯をささげた田中正造の104回忌法要が４日、墓のある群馬県館林市下早川田（しもさがわだ）町の雲龍寺（伊東方己住職）で営まれた。
正造ゆかりの人々や地元住民らが追悼し、功績をしのんだ。
※詳しくは
「上毛新聞」朝刊
、
有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」
でご覧ください。
救現堂で営まれた104回忌
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