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群馬県のニュース

郷土の偉人再評価を　田中正造104回忌法要　 

更新日時：2016年10月5日(水) AM 11:00
　足尾鉱毒事件の解決に生涯をささげた田中正造の104回忌法要が４日、墓のある群馬県館林市下早川田（しもさがわだ）町の雲龍寺（伊東方己住職）で営まれた。

　正造ゆかりの人々や地元住民らが追悼し、功績をしのんだ。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

救現堂で営まれた104回忌

 

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