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群馬県のニュース

大輪、皇帝ダリア　１３０メートル続く新名所　吉岡 

更新日時：2016年11月23日(水) AM 11:00
　吉岡町漆原の道の駅「よしおか温泉」近くのサイクリングロード沿いに、高さ約５メートルに成長した「皇帝ダリア」が大輪を咲かせている＝写真。
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