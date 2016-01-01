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群馬県のニュース

初市テーマにパッチワーク　だるまの多彩な表情 

更新日時：2016年12月28日(水) AM 06:00
　前橋初市まつりをテーマにしたパッチワーク作品「ダルマの願い」が、前橋市の前橋プラザ元気21の南側入り口に飾られている。さまざまな表情のだるまを表現した大作が、来場者を楽しませている。

　１月10日まで。29日～３日は休館。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

作品を紹介する遠藤さん

 

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