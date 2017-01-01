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元気な姿で級友と再会 小中学校などで始業式
更新日時：2017年1月11日(水) AM 11:00
群馬県内の小中高校や特別支援学校計505校は10日、始業式を開き、児童生徒が元気な姿で登校した＝写真。
※詳しくは
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