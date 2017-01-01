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馬庭念流 25世が気迫の演武 高崎・吉井
更新日時：2017年1月16日(月) AM 06:00
約640年の歴史があり、群馬県高崎市吉井町の樋口家に受け継がれる古武道「馬庭念流」の鏡開きが15日、念流道場で開かれた。
当主で念流25世の樋口定仁さんと門人20人が気迫のこもった演武を披露した＝写真。
※詳しくは
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