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群馬県のニュース

馬庭念流 25世が気迫の演武　高崎・吉井 

更新日時：2017年1月16日(月) AM 06:00
　約640年の歴史があり、群馬県高崎市吉井町の樋口家に受け継がれる古武道「馬庭念流」の鏡開きが15日、念流道場で開かれた。

　当主で念流25世の樋口定仁さんと門人20人が気迫のこもった演武を披露した＝写真。
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