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芸術家移住策 第１号に埼玉身出の人見さん 中之条
更新日時：2017年5月24日(水) AM 11:00
芸術家を対象とした移住定住を促進している群馬県中之条町に、現代美術家の人見将（まさる）さん（39）＝埼玉県春日部市出身＝が23日、町役場で転入手続きをした。
町が昨年度に移住定住促進策を始めてから、移住を決めた作家は人見さんが初めて。
※詳しくは
「上毛新聞」朝刊
、
有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」
でご覧ください。
制作活動に取り組む人見さん
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