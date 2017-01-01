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群馬県のニュース

芸術家移住策　第１号に埼玉身出の人見さん　中之条 

更新日時：2017年5月24日(水) AM 11:00
　芸術家を対象とした移住定住を促進している群馬県中之条町に、現代美術家の人見将（まさる）さん（39）＝埼玉県春日部市出身＝が23日、町役場で転入手続きをした。

　町が昨年度に移住定住促進策を始めてから、移住を決めた作家は人見さんが初めて。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

制作活動に取り組む人見さん

 

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