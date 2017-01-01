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前橋市が３万人で避難訓練 来年１月、大地震想定
更新日時：2017年10月14日(土) AM 11:00
前橋市は13日、大地震を想定した一斉避難訓練「シェイクアウト」を、来年１月に実施すると発表した。
参加者はそれぞれの居場所で身を守る行動を取る。「群馬は災害が少ない」という“安全神話”を払拭（ふっしょく）して防災意識を高めるのが狙いで、３万人の参加を目指す。
※詳しくは
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、
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