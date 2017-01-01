文字サイズを変更する
HOME
>
群馬県のニュース
群馬県のニュース
ツイート
イクメン・オブ・ザ・イヤー特別部門 群馬県と協議会に
更新日時：2017年10月19日(木) AM 06:00
「イクメン オブ ザイヤー2017」の授賞式が18日、東京都内で開かれ、質の高い保育イベントを開いたとして、特別部門に群馬県と同県保育協議会（佐藤憲秀会長）が選ばれた。
式で荻沢滋副知事が県の育児施策を紹介し、「保育の仕事のやりがいや楽しさを若い人に伝える取り組みをしている」とアピールした。
※詳しくは
「上毛新聞」朝刊
、
有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」
でご覧ください。
あいさつする荻沢副知事（左）
１つ前へ戻る
上毛新聞ニュースHOMEへ
群馬県のニュースヘッドライン
前橋テルサ売却検討 前橋市 ごみ処理施設２カ所廃止
希望・小池代表と立民・福山幹事長 群馬で衆院選応援
イクメン・オブ・ザ・イヤー特別部門 群馬県と協議会に
《28日は群馬県民の日》限定商品や施設無料 競う企業
山頂望む赤や黄 谷川岳
高校生読書体験記コンクール 片山さん（高女）県代表
「車椅子移動は大変」高崎新高尾小 バリアフリー考える
平昌五輪へ勝負 意気込むスケート・土屋、佐藤
群馬県のニュース 週間ランキング
好評過ぎて困った 桐生の岩野さん･･･
高崎オーパ13日開店 交通渋滞防げ ･･･
ザスパ 思い届かず Ｊ３降格圏確定･･･
タワレコ 北関東に復活 あす高崎オ･･･
降格圏のザスパ 群馬県が支援の在･･･
「高崎オーパ」が開業 商都の駅前･･･
高崎ビューホテル継続で新会社 コ･･･
みなかみ町長に前田善成氏 若さ前･･･
甘～い上毛かるた 桐生の洋菓子店･･･
低迷続くザスパ「絶対残留」 サポ･･･
上毛読者クラブ 風っ子
ニュース動画
すみかくらぶ
新卒就活サイト「Web-JUMPS」
求人情報「求人サンデー」
みのりくらぶ
テレ９
健康通信くらぶ
上毛新聞社の本
上毛新聞の特集
“ぐんま愛” 職と起業関連記事特集
衆院選2017 関連記事
選挙2017
高校野球情報
高校野球 試合結果
高校野球 勝ち上がり
小中学生スポーツ特別紙面 写真プレゼント
教職員異動お試し版
花ごよみ
世界遺産関連記事
三山春秋
視点 オピニオン２１
電子速報
みのりくらぶ
健康・医療情報サイト 健康通信くらぶ
URLを携帯へ転送 右のQRコードから上毛新聞モバイルサイト「じょうもばいる」にアクセスできます
上毛新聞ニュースに掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。
Copyright JOMO SHINBUN. All right reserved.
上毛新聞社/
371-8666 群馬県前橋市古市町1-50-21
47NEWS参加社
一覧
北海道新聞
室蘭民報
河北新報
東奥日報
デーリー東北
秋田魁新報
山形新聞
岩手日報
福島民報
福島民友新聞
産業経済新聞
日本経済新聞
ジャパンタイムズ
下野新聞
茨城新聞
上毛新聞
千葉日報
神奈川新聞
埼玉新聞
山梨日日新聞
信濃毎日新聞
新潟日報
中日新聞
中部経済新聞
伊勢新聞
静岡新聞
岐阜新聞
北日本新聞
北國新聞
福井新聞
京都新聞
神戸新聞
奈良新聞
紀伊民報
山陽新聞
中国新聞
日本海新聞
山口新聞
山陰中央新報
四国新聞
愛媛新聞
徳島新聞
高知新聞
西日本新聞
大分合同新聞
宮崎日日新聞
長崎新聞
佐賀新聞
熊本日日新聞
南日本新聞
沖縄タイムス
琉球新報
共同通信