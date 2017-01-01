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群馬県のニュース

イクメン・オブ・ザ・イヤー特別部門　群馬県と協議会に 

更新日時：2017年10月19日(木) AM 06:00
　「イクメン　オブ　ザイヤー2017」の授賞式が18日、東京都内で開かれ、質の高い保育イベントを開いたとして、特別部門に群馬県と同県保育協議会（佐藤憲秀会長）が選ばれた。

　式で荻沢滋副知事が県の育児施策を紹介し、「保育の仕事のやりがいや楽しさを若い人に伝える取り組みをしている」とアピールした。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

あいさつする荻沢副知事（左）

 

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