台風21号影響 群馬県管理の道路で大雨通行止め
更新日時：2017年10月23日(月) AM 11:00
群馬県土木部によると、台風21号の大雨の影響で、山間部を中心に通行止めとなっている。
午前11時現在、県管理の道路で、雨量規制による通行止めとなっているのは主な区間は以下の通り
▽国道18号旧道（安中市松井田町坂本字愛宕山下―安中市松井田町坂本（長野県境）、12.5キロ
▽県道長野原倉渕線（長野原町大字二度上～高崎市倉渕町川浦字高芝）、11.9キロ
▽国道405号（中之条町大字入山字荷付場（国道292号分岐点）～中之条町大字入山字花敷）6.8キロ
▽県道水上片品線（みなかみ町藤原（新湯の小屋橋）～片品村大字戸倉）27.3キロ
▽牧干俣線（嬬恋村大字干俣～嬬恋村大字干俣（国道292号交点））3.0キロ
▽国道292号（草津町大字草津（殺生）～中之条町大字入山（長野県境））12.9キロ
▽高崎東吾妻線（高崎市箕郷町松之沢～高崎市榛名湖町（渋川松井田線交点））6.0キロ
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