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群馬県のニュース

橘さん一日署長　「安心な市に」　桐生 

更新日時：2016年10月13日(木) AM 11:00
　桐生・みどり地区防犯協会などは12日、群馬県桐生市市民文化会館で、地域安全大会を開いた。

同市出身の女優、橘実里さんが桐生署の一日署長となり、防犯活動の推進を訴えた。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

寸劇に出演する橘さん

 

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