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群馬県のニュース

大幅超過は28カ所　放課後児童クラブの適正規模 

更新日時：2016年11月3日(木) AM 11:00
　今年５月時点で県内にある放課後児童クラブ５０１カ所のうち、国の補助金が大幅に減額される登録児童71人以上の施設は、９市町村の28カ所に上ることが県のまとめで分かった。
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