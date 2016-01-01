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群馬県のニュース

厄“取り去る”張り子　藤岡・光徳寺 

更新日時：2016年12月30日(金) AM 06:00
　「願いがかない、厄が去る」と拝まれてきた木製の「お猿様」を祭る藤岡市藤岡の光徳寺（竹市文光住職）で29日、大祭に向け猿の張り子人形の準備作業が行われた＝写真。

　人形は15日に開かれる「厄除猿の大祭」で１体３千円で販売する。問い合わせは同寺（電話０２７４・２２・３１００）へ。
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