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群馬県のニュース

食事や歌で日韓相互理解　安中のＮＰＯ　学生訪れ交流 

更新日時：2017年1月18日(水) AM 06:00
　群馬県安中市のＮＰＯ法人国際比較文化研究所（太田敬雄所長）は先月末、日韓の学生が懇親を深める「多文化交流ｉｎ釜山」を６日間にわたって韓国・釜山市を中心に開いた。

　日本からは県内を中心に学生６人が参加。韓国の学生たちと日本語で交流し、同国の伝統的な食事や文化が紹介された。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

記念撮影する両国の学生

 

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