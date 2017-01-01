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群馬県のニュース

長野原草津口駅と代替地結ぶ連絡通路　19年度までに 

更新日時：2017年1月18日(水) AM 11:00
　八ツ場ダム（長野原町）建設に伴う生活再建事業で、国土交通省と町は、ＪＲ長野原草津口駅前と代替地を結ぶ約60メートルの屋根付き連絡通路を建設する方針を決めた。

　ダムが完成する２０１９年度までに建設する。
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