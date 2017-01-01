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群馬県のニュース

鶏や宝船 輝く氷像　東吾妻 

更新日時：2017年1月27日(金) AM 11:00
　氷彫刻を展示する「氷の祭典」が26日、群馬県東吾妻町本宿の旅館「かやぶきの郷（さと）　薬師温泉旅籠（はたご）」で始まった。

　今年の干支（えと）「酉（とり）」をモチーフにした氷像がお目見え。日没後にはライトアップされて、宿泊客らが幻想的な光景に見入った＝写真。２月５日まで。
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