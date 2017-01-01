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群馬県のニュース

養蚕に５人新参入　群馬県が担い手育成へ学校継続 

更新日時：2017年2月7日(火) AM 06:00
　養蚕の新たな担い手育成に向けて群馬県が本年度始めたプログラム「ぐんま養蚕学校」で、県は６日、農家での実践研修を行った８人のうち５人が、新年度から養蚕に参入することを明らかにした。

　県は育成プログラムが一定の成果を上げているとして新年度も継続し、蚕糸業の維持、発展を目指す。
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