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群馬県のニュース

藤岡市予算案　小中全校にエアコン　４年ぶり前年割れ 

更新日時：2017年2月14日(火) AM 11:00
　藤岡市の新井利明市長は13日、前年度比４・０％減となる総額２６３億２千万円の２０１７年度一般会計当初予算案を発表した。前年割れは４年ぶり。

　市内にある小中全16校２２７教室に、エアコンを設置する設計費２千万円を計上した。
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