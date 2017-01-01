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群馬県のニュース

県議長に織田沢氏有力 幹事長は狩野氏濃厚　自民県連 

更新日時：2017年5月15日(月) AM 06:00
　群馬県議会の正副議長人事で、議長に自民党県連幹事長の織田沢俊幸氏（65）＝４期、甘楽郡区、副議長に同政調会長の萩原渉氏（63）＝３期、吾妻郡区＝が有力視されていることが14日、分かった。

　同党県連役員人事では、幹事長（任期１年）に県議の狩野浩志氏（56）＝４期、前橋市区＝の選出が濃厚となっている。
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