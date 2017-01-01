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群馬県のニュース

人身取引被害の外国人女性　暴力団組長ら提訴　前橋地裁 

更新日時：2017年6月22日(木) AM 06:00
　就労資格のないカンボジア人らが群馬県渋川市の伊香保温泉街などで働かされた事件で、被害に遭ったカンボジア国籍の女性７人が21日までに、指定暴力団松葉会系の男性組長(49)ら男女４人に対し、売春させられた損害賠償や賃金として計約890万円の支払いを求める訴訟を前橋地裁に起こした。

　３月14日付。
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