文字サイズを変更する
HOME
>
群馬県のニュース
群馬県のニュース
ツイート
人身取引被害の外国人女性 暴力団組長ら提訴 前橋地裁
更新日時：2017年6月22日(木) AM 06:00
就労資格のないカンボジア人らが群馬県渋川市の伊香保温泉街などで働かされた事件で、被害に遭ったカンボジア国籍の女性７人が21日までに、指定暴力団松葉会系の男性組長(49)ら男女４人に対し、売春させられた損害賠償や賃金として計約890万円の支払いを求める訴訟を前橋地裁に起こした。
３月14日付。
※詳しくは
「上毛新聞」朝刊
、
有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」
でご覧ください。
１つ前へ戻る
上毛新聞ニュースHOMEへ
群馬県のニュースヘッドライン
首都圏 2500円乗り放題 ＥＴＣ搭載の二輪車 ２日間
公衆トイレ破壊相次ぐ ２年で11カ所 伊勢崎・境に集中
「妻との渇きを潤す水」好評 嬬恋のミネラルウオーター
ザスパ競り勝つ 天皇杯サッカー ３年ぶり３回戦進出
人身取引被害の外国人女性 暴力団組長ら提訴 前橋地裁
アジサイ200株しっとり 館林
竹筒でヒラタケ栽培 伊勢崎興陽高生 放置竹林の活用に
ハンセン病の歴史知って 県庁でパネル展
群馬県のニュース 週間ランキング
一斉演奏、謎の看板… ＢＯＯＷＹ･･･
「カッパピア」跡地 子ども用プール･･･
草津・湯畑 国名勝に 県内８件目･･･
前橋育英、初戦は高経附 高校野球･･･
「日本一懐かしい遊園地」るなぱあ･･･
SUBARU 世界へさらに飛躍 群馬製作所･･･
「大騒ぎ見たかった」 置き石容疑･･･
裁判員６割超 辞退 制度開始８年･･･
ＢＯＯＷＹの曲 一斉演奏イベント ･･･
覚醒剤使用に無罪 「尿の採取手続き･･･
上毛読者クラブ 風っ子
ニュース動画
すみかくらぶ
新卒就活サイト「Web-JUMPS」
求人情報「求人サンデー」
みのりくらぶ
テレ９
健康通信くらぶ
上毛新聞社の本
上毛新聞の特集
“ぐんま愛” 職と起業関連記事特集
高校野球情報
高校野球 試合結果
小中学生スポーツ特別紙面 写真プレゼント
教職員異動お試し版
花ごよみ
世界遺産関連記事
選挙2017
三山春秋
視点 オピニオン２１
電子速報
みのりくらぶ
健康・医療情報サイト 健康通信くらぶ
URLを携帯へ転送 右のQRコードから上毛新聞モバイルサイト「じょうもばいる」にアクセスできます
上毛新聞ニュースに掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。
Copyright JOMO SHINBUN. All right reserved.
上毛新聞社/
371-8666 群馬県前橋市古市町1-50-21
47NEWS参加社
一覧
北海道新聞
室蘭民報
河北新報
東奥日報
デーリー東北
秋田魁新報
山形新聞
岩手日報
福島民報
福島民友新聞
産業経済新聞
日本経済新聞
ジャパンタイムズ
下野新聞
茨城新聞
上毛新聞
千葉日報
神奈川新聞
埼玉新聞
山梨日日新聞
信濃毎日新聞
新潟日報
中日新聞
中部経済新聞
伊勢新聞
静岡新聞
岐阜新聞
北日本新聞
北國新聞
福井新聞
京都新聞
神戸新聞
奈良新聞
紀伊民報
山陽新聞
中国新聞
日本海新聞
山口新聞
山陰中央新報
四国新聞
愛媛新聞
徳島新聞
高知新聞
西日本新聞
大分合同新聞
宮崎日日新聞
長崎新聞
佐賀新聞
熊本日日新聞
南日本新聞
沖縄タイムス
琉球新報
共同通信