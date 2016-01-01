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群馬県のニュース

笑顔がいっぱい　公立小中高で始業式 

更新日時：2016年8月30日(火) AM 06:00
　群馬県内の公立小中学校や高校、特別支援学校の計２５５校で29日、始業式が行われ、夏休みを終えた児童生徒が元気に新学期のスタートを切った。

　安中碓東小（安中市岩井）では、久しぶりに登校した児童たちが絵画や工作、習字といった宿題を友達同士で見せ合い、再会を喜んでいた＝写真。
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