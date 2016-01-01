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群馬県のニュース

高校百人一首かるた県予選　中央中等の鹿田さん初優勝 

更新日時：2016年10月24日(月) AM 11:00
　第23回関東地区高校百人一首かるた大会県予選が22、23の両日、前橋市の前橋女子高などで開かれ、中央中等５年の鹿田広子さんが初優勝した。

　上位16人は来月20日に千葉県八千代市で開かれる関東大会に県代表として出場する。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

真剣な表情で札を取り合う選手たち

 

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