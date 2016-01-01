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群馬県のニュース

酪農の魅力発信　きょうまで前橋 

更新日時：2016年10月30日(日) AM 06:00
　第27回酪農畜産フェスティバルが29日、群馬県前橋市富士見町小暮の県畜産試験場と県馬事公苑で始まった。

　親子連れを中心とした約３万人が来場し、さまざまな動物と触れ合ったほか、県産の乳製品や豚肉、上州牛などを味わった。30日まで。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

子牛に餌をあげる来場者

 

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