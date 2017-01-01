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群馬県のニュース

【速報】大雪の影響で上越線・水上－越後中里間の運転見合わせ 

更新日時：2017年2月2日(木) PM 01:00
　ＪＲ東日本高崎支社は２日、大雪の影響により、午後０時半ごろから上越線水上―越後中里駅（新潟県湯沢町）間の上下線で運転を見合わせたと発表した。

　同支社によると、土合駅（みなかみ町湯檜曽）付近の線路上に積雪があり、除雪作業と安全点検を行っている。運転再開は午後３時半ごろを見込んでいる。
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