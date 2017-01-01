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群馬県のニュース

刑法犯最少6478件　防犯カメラが効果　県警上半期 

更新日時：2017年7月21日(金) AM 11:00
　今年上半期（１～６月）に群馬県警が認知した刑法犯は6478件で、上半期の記録が残る1989年以降で最少だったことが20日、警察庁のまとめ（暫定値）などで分かった。

　前年比10.9％減で、全国の減少率を3.2ポイント上回った。減少は13年連続で、ピークの2004年のほぼ３割の水準になった。
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