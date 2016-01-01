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村山氏が再選出馬意向 「さらに豊かな町に」 大泉町長選
更新日時：2016年9月6日(火) AM 08:00
任期満了（来年５月４日）に伴う群馬県の次期大泉町長選で、現職の村山俊明氏（54）＝城之内＝が５日の町議会一般質問で、２期目を目指して出馬する意向を明らかにした。
村山氏は町議４期を務め、議長などを歴任。2013年の町長選で初当選した。
※詳しくは
「上毛新聞」朝刊
、
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でご覧ください。
村山俊明氏
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