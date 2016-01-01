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前橋ゆかりの親藩・譜代４大名家 発信　11月にサミット 

更新日時：2016年9月7日(水) AM 09:00
　前橋ゆかりの四つの大名家を発信しようと、前橋市は６日までに、子孫や研究家を集めたイベント「前橋四公しこうサミット」を11月に初めて開催する方針を決めた。

　シンポジウムのほか、市内にある墓所などを巡るツアーを実施。墓が国の文化財に指定されるよう取り組む。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

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