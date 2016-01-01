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群馬県のニュース

16年、県内の交通事故死最少62人　高齢者が半数超 

更新日時：2017年1月5日(木) AM 11:00
　2016年に群馬県内で起きた交通事故の死者数は62人で、統計を始めた1953年以降で最少だったことが４日、県警のまとめ（速報値）で分かった。

　最も多かった72年の351人と比べると、５分の１以下となった。65歳以上の高齢者が56.5％の35人で、歩行中や車に同乗中の事故で亡くなったケースが多かった。
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