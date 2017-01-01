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群馬県のニュース

《新緑》広瀬川と桃ノ木川を歩く　上毛沿線ハイキング 

更新日時：2017年5月4日(木) AM 06:00
　前橋市内の上毛電鉄沿線を歩くハイキングが３日、中央前橋駅を出発点に行われた。

　県内外の75人が参加し、広瀬川遊歩道の柳や桃ノ木川の新緑をめでながら上泉駅までの約12キロを歩き、爽やかな汗を流した＝写真
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

 

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