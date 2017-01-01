文字サイズを変更する
HOME
>
群馬県のニュース
群馬県のニュース
ツイート
お手玉、竹馬に夢中 園児がお年寄りと昔遊び 玉村
更新日時：2017年6月15日(木) AM 11:00
群馬県玉村町南玉のマーガレット幼稚園（都沢しづ子園長）の昔遊びの会（父母会主催）が14日、同園で開かれた。
園児ら約35人が竹馬や、お手玉などの遊びを楽しんだ
＝写真
。
※詳しくは
「上毛新聞」朝刊
、
有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」
でご覧ください。
１つ前へ戻る
上毛新聞ニュースHOMEへ
群馬県のニュースヘッドライン
大正、昭和初期の秩父観光資料 千嶋さん方で30点発見
ハナショウブ 色鮮やか 安中
《ＮＩＥ》言葉定着の経緯学ぶ 大泉高校で出前授業
お手玉、竹馬に夢中 園児がお年寄りと昔遊び 玉村
ＢＯＯＷＹの曲 一斉演奏イベント 渋川ＪＣが動画公開
みなかみエコパーク登録 18日に町で報告会
海の事故に気をつけて 新潟で発生事案 群馬関係は６件
新会長に渡辺幸男氏 群馬県スポーツ協会
群馬県のニュース 週間ランキング
検査用車両が脱線、復旧見通し立た･･･
一斉演奏、謎の看板… ＢＯＯＷＹ･･･
ヤマダ電機が金融参入 住宅ローン･･･
群大荒牧で“ブラタモリ” 利根川･･･
米西海岸のパスタ店 前橋にぎわい･･･
草津白根山、警戒レベル引き下げ ･･･
狙うはラグビー日本代表 中大・笠･･･
ボディにぐんまちゃんの電動バイク･･･
勢多農高生徒の育てたプランター ６･･･
栃木で“上州の味”鳥めしを 登利･･･
上毛読者クラブ 風っ子
ニュース動画
すみかくらぶ
新卒就活サイト「Web-JUMPS」
求人情報「求人サンデー」
みのりくらぶ
テレ９
健康通信くらぶ
上毛新聞社の本
上毛新聞の特集
“ぐんま愛” 職と起業関連記事特集
高校野球情報
高校野球 試合結果
小中学生スポーツ特別紙面 写真プレゼント
教職員異動お試し版
花ごよみ
世界遺産関連記事
選挙2017
三山春秋
視点 オピニオン２１
電子速報
みのりくらぶ
健康・医療情報サイト 健康通信くらぶ
URLを携帯へ転送 右のQRコードから上毛新聞モバイルサイト「じょうもばいる」にアクセスできます
上毛新聞ニュースに掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。
Copyright JOMO SHINBUN. All right reserved.
上毛新聞社/
371-8666 群馬県前橋市古市町1-50-21
47NEWS参加社
一覧
北海道新聞
室蘭民報
河北新報
東奥日報
デーリー東北
秋田魁新報
山形新聞
岩手日報
福島民報
福島民友新聞
産業経済新聞
日本経済新聞
ジャパンタイムズ
下野新聞
茨城新聞
上毛新聞
千葉日報
神奈川新聞
埼玉新聞
山梨日日新聞
信濃毎日新聞
新潟日報
中日新聞
中部経済新聞
伊勢新聞
静岡新聞
岐阜新聞
北日本新聞
北國新聞
福井新聞
京都新聞
神戸新聞
奈良新聞
紀伊民報
山陽新聞
中国新聞
日本海新聞
山口新聞
山陰中央新報
四国新聞
愛媛新聞
徳島新聞
高知新聞
西日本新聞
大分合同新聞
宮崎日日新聞
長崎新聞
佐賀新聞
熊本日日新聞
南日本新聞
沖縄タイムス
琉球新報
共同通信