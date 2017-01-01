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群馬県のニュース

お手玉、竹馬に夢中　園児がお年寄りと昔遊び　玉村 

更新日時：2017年6月15日(木) AM 11:00
　群馬県玉村町南玉のマーガレット幼稚園（都沢しづ子園長）の昔遊びの会（父母会主催）が14日、同園で開かれた。

　園児ら約35人が竹馬や、お手玉などの遊びを楽しんだ＝写真
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