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がん闘病に歌の力 患者と家族ら発表会 ４日に前橋
更新日時：2017年10月1日(日) AM 11:00
県内のがん患者と家族ら６人でつくる合唱団「なごみコーラス」が４日に初めての発表会を開く。
がん啓発イベント「リレー・フォー・ライフ・ジャパン２０１７ぐんま」のプレイベント（群馬大附属病院、午後１時半開演）として５曲を披露する。
※詳しくは
「上毛新聞」朝刊
、
有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」
でご覧ください。
笑顔で練習するメンバー
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