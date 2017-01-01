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群馬県のニュース

がん闘病に歌の力　患者と家族ら発表会　４日に前橋 

更新日時：2017年10月1日(日) AM 11:00
　県内のがん患者と家族ら６人でつくる合唱団「なごみコーラス」が４日に初めての発表会を開く。

　がん啓発イベント「リレー・フォー・ライフ・ジャパン２０１７ぐんま」のプレイベント（群馬大附属病院、午後１時半開演）として５曲を披露する。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

笑顔で練習するメンバー

 

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