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群馬県のニュース

【速報】鳥取で震度６弱　推定マグニチュードは６．６ 

更新日時：2016年10月21日(金) PM 02:00
　気象庁によると、21日午後２時７分ごろ、中国地方で強い揺れがあり、鳥取県中部で震度６弱を観測した。震源の深さは約10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは6.6と推定される。各地の震度は以下のとおり。

　【鳥取県】
　▽震度６弱　倉吉市葵町　湯梨浜町龍島　北栄町土下
　▽　震度５強　鳥取市鹿野町鹿野小学校　鳥取市鹿野町鹿野　鳥取市青谷町青谷　三朝町大瀬　湯梨浜町久留　北栄町由良宿
　▽震度５弱　鳥取市吉方　鳥取市気高町浜村　倉吉市岩倉長峯　倉吉市関金町大鳥居　琴浦町赤碕中学校　琴浦町赤碕　琴浦町徳万　日吉津村日吉津
　▽震度４　鳥取市吉成　鳥取市福部町細川　鳥取市河原町渡一木　鳥取市用瀬町用瀬　鳥取市佐治町加瀬木　鳥取市国府町宮下　智頭町智頭　八頭町郡家　八頭町船岡　湯梨浜町泊　米子市博労町　米子市東町　米子市淀江町　境港市東本町　境港市上道町　大山町御来屋　大山町赤坂　大山町末長　日南町生山　日南町霞　鳥取日野町根雨　江府町江尾　鳥取南部町法勝寺　鳥取南部町天萬　伯耆町吉長　伯耆町溝口

　【岡山県】
　▽震度５強　鏡野町上齋原　真庭市蒜山下福田
　▽震度５弱　真庭市禾津　真庭市蒜山下和　真庭市蒜山上福田
　▽震度４　津山市林田　津山市小中原　津山市山北　津山市新野東　津山市中北下　津山市加茂町　津山市阿波　新庄村役場　鏡野町富西谷　鏡野町竹田　奈義町豊沢　真庭市下方　真庭市豊栄　真庭市美甘　真庭市久世　倉敷市船穂町　玉野市宇野　和気町尺所　和気町矢田　赤磐市上市
　▽震度５弱以上と考えられるが現在震度を入手していない観測点　新見市千屋実　勝央町勝間田　西粟倉村影石　久米南町下弓削　岡山美咲町原田　岡山美咲町西川　岡山美咲町久木　真庭市下呰部　真庭市落合垂水　美作市真加部　美作市古町　美作市栄町　美作市福本　美作市江見　美作市太田　赤磐市周匝

【島根県】
　▽震度５弱　隠岐の島町城北町
　▽震度４　松江市学園南　松江市鹿島町佐陀本郷　出雲市今市町　出雲市塩冶有原町　出雲市湖陵町二部　出雲市斐川町荘原　安来市安来町　安来市伯太町東母里　大田市仁摩町仁万　海士町海士　隠岐の島町西町　隠岐の島町山田　隠岐の島町布施　隠岐の島町都万　隠岐の島町北方

【京都府】
　▽震度４　与謝野町四辻

【大阪府】
　▽震度４　四條畷市中野　能勢町役場

【兵庫県】
　▽震度４　豊岡市桜町　豊岡市城崎町　豊岡市中央町　姫路市網干　姫路市白浜　上郡町大持　たつの市御津町　南あわじ市福良

【広島県】
　▽震度４　庄原市高野町　安芸高田市向原町長田　安芸高田市向原町　尾道市向島町　神石高原町油木　広島中区羽衣町　広島南区宇品海岸　広島安佐北区可部南　広島安芸区中野　呉市宝町　呉市広　呉市川尻町　廿日市市大野　府中町大通り　海田町上市　坂町役場　江田島市能美町　江田島市沖美町　竹原市中央　大崎上島町東野

【香川県】
　▽震度４　高松市国分寺町　東かがわ市西村　土庄町甲　さぬき市長尾総合公園　さぬき市長尾東　さぬき市津田町　さぬき市大川町　さぬき市寒川町　小豆島町安田　小豆島町池田　観音寺市坂本町　三豊市三野町　三豊市詫間町　綾川町山田下

【愛媛県】
　▽震度４　　今治市吉海町　今治市大三島町

【山口県】
　▽震度４　　岩国市横山　柳井市南町
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