【速報】鳥取で震度６弱 推定マグニチュードは６．６
更新日時：2016年10月21日(金) PM 02:00
気象庁によると、21日午後２時７分ごろ、中国地方で強い揺れがあり、鳥取県中部で震度６弱を観測した。震源の深さは約10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは6.6と推定される。各地の震度は以下のとおり。
【鳥取県】
▽震度６弱 倉吉市葵町 湯梨浜町龍島 北栄町土下
▽ 震度５強 鳥取市鹿野町鹿野小学校 鳥取市鹿野町鹿野 鳥取市青谷町青谷 三朝町大瀬 湯梨浜町久留 北栄町由良宿
▽震度５弱 鳥取市吉方 鳥取市気高町浜村 倉吉市岩倉長峯 倉吉市関金町大鳥居 琴浦町赤碕中学校 琴浦町赤碕 琴浦町徳万 日吉津村日吉津
▽震度４ 鳥取市吉成 鳥取市福部町細川 鳥取市河原町渡一木 鳥取市用瀬町用瀬 鳥取市佐治町加瀬木 鳥取市国府町宮下 智頭町智頭 八頭町郡家 八頭町船岡 湯梨浜町泊 米子市博労町 米子市東町 米子市淀江町 境港市東本町 境港市上道町 大山町御来屋 大山町赤坂 大山町末長 日南町生山 日南町霞 鳥取日野町根雨 江府町江尾 鳥取南部町法勝寺 鳥取南部町天萬 伯耆町吉長 伯耆町溝口
【岡山県】
▽震度５強 鏡野町上齋原 真庭市蒜山下福田
▽震度５弱 真庭市禾津 真庭市蒜山下和 真庭市蒜山上福田
▽震度４ 津山市林田 津山市小中原 津山市山北 津山市新野東 津山市中北下 津山市加茂町 津山市阿波 新庄村役場 鏡野町富西谷 鏡野町竹田 奈義町豊沢 真庭市下方 真庭市豊栄 真庭市美甘 真庭市久世 倉敷市船穂町 玉野市宇野 和気町尺所 和気町矢田 赤磐市上市
▽震度５弱以上と考えられるが現在震度を入手していない観測点 新見市千屋実 勝央町勝間田 西粟倉村影石 久米南町下弓削 岡山美咲町原田 岡山美咲町西川 岡山美咲町久木 真庭市下呰部 真庭市落合垂水 美作市真加部 美作市古町 美作市栄町 美作市福本 美作市江見 美作市太田 赤磐市周匝
【島根県】
▽震度５弱 隠岐の島町城北町
▽震度４ 松江市学園南 松江市鹿島町佐陀本郷 出雲市今市町 出雲市塩冶有原町 出雲市湖陵町二部 出雲市斐川町荘原 安来市安来町 安来市伯太町東母里 大田市仁摩町仁万 海士町海士 隠岐の島町西町 隠岐の島町山田 隠岐の島町布施 隠岐の島町都万 隠岐の島町北方
【京都府】
▽震度４ 与謝野町四辻
【大阪府】
▽震度４ 四條畷市中野 能勢町役場
【兵庫県】
▽震度４ 豊岡市桜町 豊岡市城崎町 豊岡市中央町 姫路市網干 姫路市白浜 上郡町大持 たつの市御津町 南あわじ市福良
【広島県】
▽震度４ 庄原市高野町 安芸高田市向原町長田 安芸高田市向原町 尾道市向島町 神石高原町油木 広島中区羽衣町 広島南区宇品海岸 広島安佐北区可部南 広島安芸区中野 呉市宝町 呉市広 呉市川尻町 廿日市市大野 府中町大通り 海田町上市 坂町役場 江田島市能美町 江田島市沖美町 竹原市中央 大崎上島町東野
【香川県】
▽震度４ 高松市国分寺町 東かがわ市西村 土庄町甲 さぬき市長尾総合公園 さぬき市長尾東 さぬき市津田町 さぬき市大川町 さぬき市寒川町 小豆島町安田 小豆島町池田 観音寺市坂本町 三豊市三野町 三豊市詫間町 綾川町山田下
【愛媛県】
▽震度４ 今治市吉海町 今治市大三島町
【山口県】
▽震度４ 岩国市横山 柳井市南町
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