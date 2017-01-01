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群馬県のニュース

伊香保リンクの指定管理者　県スポーツ協会が応募 

更新日時：2017年1月18日(水) AM 11:00
　群馬県は17日、県総合スポーツセンター伊香保リンク（渋川市伊香保町）の２０１７～19年度の指定管理者の再公募を締め切り、県スポーツ協会（児玉三郎会長）から応募があったと明らかにした。
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