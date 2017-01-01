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花や手作り品販売 若葉高等学園生 前橋でフェア
更新日時：2017年1月26日(木) AM 11:00
群馬県前橋市苗ケ島町の私立の特別支援学校、若葉高等学園（大出浩司校長）の生徒が自立を目指して取り組んだ商品を販売する「わかば生き生きフェア２０１７冬」が25日、同市文京町のけやきウォーク前橋で始まった。
27日まで。
※詳しくは
「上毛新聞」朝刊
、
有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」
でご覧ください。
クッキーなどを販売する生徒
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