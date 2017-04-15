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群馬県のニュース

女優・柴田さんＰＲ　スバル100周年特番 

更新日時：2017年4月19日(水) AM 11:00
　群馬テレビが制作したＳＵＢＡＲＵ100周年記念特別番組「星団遥かなり」で、ナビゲーターを務める女優の柴田美咲さん（25）が18日、太田市役所を訪れた。

　清水聖義市長に２夜連続で放送される同番組をＰＲした＝写真。
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