２議席争う４新人 群馬県議補選 館林市区が告示
更新日時：2017年5月6日(土) AM 06:00
県議２人の辞職に伴う群馬県議補選館林市区（欠員２）は５日告示され、民進党が公認し、社民党が推薦する茂木直久氏（61）、自民党が公認し、公明党が推薦する多田善洋氏（57）、無所属の高橋次郎氏（65）、自民党が公認し、公明党が推薦する泉沢信哉氏（58）の新人４人が立候補を届け出て、選挙戦に突入した。投開票は14日。
《県議補選館林市区立候補者 欠員２―４》
（届け出順）
茂木直久
61 会社役員 民新 社
【略歴】
食品製造会社役員。元市議３期、元県商工会議所青年部連合会長、元太田市ラグビー協会副会長。早稲田大卒
【公約】
(1)行政サービスの地域格差解消(2)命を守るシステムの構築(3)犬、猫殺処分ゼロ(4)つつじが岡公園を県管理に戻し無料化
多田善洋
57 会社役員 自新 公
【略歴】
館林商工会議所常議員、まちづくりを考える研究グループ（まち研）監事。元市議３期、元市議会議長。日本大卒
【公約】
(1)広域合併の推進・実現(2)防災拠点整備の実現(3)活力ある安心なまちづくり(4)子どもと高齢者・障がい者が輝くまちづくり
高橋次郎
65 会社役員 無新
【略歴】
元館林衛生施設組合議長、元市議６期、元市議会議長、元館林地区消防組合議長。国際栄養学院卒
【公約】
(1)安心して暮らせるまちづくり(2)自立可能な都市づくり(3)元気な高齢者づくり(4)少子化対策と子ども育成応援体制づくり
泉沢信哉
58 自営業 自新 公
【略歴】
保護司。元市議３期、元市議会副議長、元両毛６市議員懇談会長、元館林市観光協会理事。早稲田大卒
【公約】
(1)地域医療の充実と環境整備(2)教育内容の充実と環境の向上(3)障がい者への就労支援(4)農業の後継者づくりの支援
※詳しくは「上毛新聞」朝刊
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でご覧ください。
（左から届け出順に）茂木直久候補、多田善洋候補、高橋次郎候補、泉沢信哉候補