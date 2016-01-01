文字サイズを変更する
小
中
大
　

群馬県のニュース

北海道産野菜が急騰　台風余波で卸値が４～５割上昇 

更新日時：2016年9月5日(月) AM 06:00
　台風による大雨の影響で、北海道を主な産地とする野菜の卸売価格が急騰している。

　群馬県内の市場価格は、ジャガイモやタマネギが前年に比べ４～５割近く上昇し、小売店では値上げの動きが出始めている。

　関係者は先行きを不安視するとともに、商品確保に努めている。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ