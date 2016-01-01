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北海道産野菜が急騰 台風余波で卸値が４～５割上昇
更新日時：2016年9月5日(月) AM 06:00
台風による大雨の影響で、北海道を主な産地とする野菜の卸売価格が急騰している。
群馬県内の市場価格は、ジャガイモやタマネギが前年に比べ４～５割近く上昇し、小売店では値上げの動きが出始めている。
関係者は先行きを不安視するとともに、商品確保に努めている。
※詳しくは
「上毛新聞」朝刊
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