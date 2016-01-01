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群馬県のニュース

野球部員に暴力　桐生第一高コーチに３カ月謹慎処分 

更新日時：2016年9月17日(土) AM 09:00
　日本学生野球協会は16日の審査室会議で高校15件の処分を決めた。暴力行為があったとして群馬県の桐生第一高野球部のコーチを８月30日から３カ月の謹慎とした。

　同校は上毛新聞の取材に対し、「いかなる理由があっても生徒にけがを負わせたことは学校として非常に申し訳なかった」とコメントした。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

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