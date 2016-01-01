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群馬県のニュース

伊勢崎宮郷にサカエ理研　地元１５０人雇用　18年稼働へ 

更新日時：2016年12月6日(火) AM 11:00
　県企業局は５日、自動車部品製造のサカエ理研工業（愛知県清須市）が伊勢崎宮郷工業団地（伊勢崎市）に進出するとして、分譲契約を締結した。

　同社は約９万６７００平方メートルを取得し、国内６カ所目となる製造拠点「伊勢崎工場」を建設する。２０１８年６月の稼働を予定し、１５０人程度の地元雇用を見込む。
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