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群馬県のニュース

越冬の白鳥 迫力100羽 大空への飛行　館林・城沼 

更新日時：2017年2月6日(月) AM 06:00
　群馬県館林市の城沼白鳥を守る会（坂村孝会長）は５日、同市花山町の城沼南岸で「白鳥ウォッチング」を開き、約60人が大空へ飛び立つ迫力の光景を観察した。

　白鳥は、集団ごとに盛んに鳴き声を出して仲間に合図を送り、次々に飛び立った。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

多々良沼などへ向けて飛び立つ白鳥

 

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