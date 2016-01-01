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群馬県のニュース

こんがりトウモロコシ　前橋・富士見 

更新日時：2016年8月26日(金) AM 06:00
　夏の味覚を堪能しようと、焼きトウモロコシを販売する「徳永農園」（前橋市富士見町小暮）には25日、県内外から多くの行楽客が訪れた＝写真。

　※アプリ「上毛新聞ＡＲ」をインストールしたスマホやタブレットをこの写真にかざすと、動画を見ることができます。この機会にぜひお楽しみください。

※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

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