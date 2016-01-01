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群馬県のニュース

ごみ分別アプリ高崎市も導入　無料配信 

更新日時：2016年9月16日(金) AM 09:00
　高崎市は15日、地域ごとのごみ収集日や分別方法などを手軽に調べられるスマートフォン向けアプリの無料配信を始めた。

　ごみの減量や資源物のリサイクルにつなげるのが目的。転入者や１人暮らしの学生、外国人など、ごみ出しに不慣れな人向けのメニューを用意した。

※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

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